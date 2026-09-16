Что изменится для потребителей

Главное нововведение заключается в том, что украинцы с интеллектуальными счетчиками смогут заключать договоры с динамической ценой на электроэнергию, пояснили в НКРЭКП.

Согласно предложенной модели стоимость киловатта больше не будет фиксированной. Она будет зависеть от двух факторов:

колебаний цен на рынке "на сутки вперед";

и колебаний на внутрисуточном рынке.

Для потребителя это будет означать возможность видеть, как меняется цена, отслеживать часы, когда свет дешевле всего, переносить на это время работу энергоемких приборов и гибко управлять своими расходами.

В то же время переход на динамическую цену не будет обязательным. Потребитель сам будет решать, заключать ли соответствующий договор.

Но большие поставщики, обслуживающие более 200 тысяч клиентов, будут обязаны предложить эту возможность всем владельцам смарт-счетчиков.

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Как заключить новый договор

Перед подписанием нового договора компания-поставщик должна подробно объяснить клиенту все нюансы такой модели, в частности:

почему будет зависеть изменение цены;

какие преимущества может дать такая модель;

какие существуют риски;

какие дополнительные расходы могут возникнуть.

Кроме того, в личном кабинете потребитель сможет просматривать информацию о собственном потреблении и изменении динамической цены за определенные периоды.

Что еще предусмотрено в плане бонусов

Проект НКРЭКП также расширяет возможности потребителей по выбору поставщика электроэнергии.

В частности, для бытовых и малых небытовых потребителей смена поставщика должна стать бесплатной.

Кроме того, украинские потребители смогут выбирать поставщика:

зарегистрированного в стране-члене Европейского союза;

зарегистрированного в стране Энергетического сообщества.

Главное условие – такая компания должна иметь право работать на украинском рынке.

Напомним, эти изменения являются частью глобального процесса интеграции украинской энергосистемы с европейской, который планируется завершить к концу 2026 года, а также усиления защиты прав потребителей.