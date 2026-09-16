Що зміниться для споживачів

Головна новація полягає у тому, що українці з інтелектуальними лічильниками зможуть укладати договори з динамічною ціною на електроенергію, пояснили в НКРЕКП.

За запропонованою моделлю вартість кіловата більше не буде фіксованою. Вона залежатиме від двох чинників:

коливань цін на ринку "на добу наперед";

та коливань на внутрішньодобовому ринку.

Для споживача це означатиме можливість бачити, як змінюється ціна, відстежувати години, коли світло найдешевше, переносити на цей час роботу енергоємних приладів і гнучко управляти своїми витратами.

Водночас переходити на динамічну ціну не зобов'язуватимуть. Сам споживач вирішуватиме, чи укладати відповідний договір.

Але великі постачальники, які обслуговують понад 200 тисяч клієнтів, будуть зобов'язані запропонувати цю можливість всім власникам смарт-лічильників.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як укласти новий договір

Перед підписанням нового договору компанія-постачальник мусить детально пояснити клієнту всі нюанси такої моделі, зокрема:

від чого залежатиме зміна ціни;

які переваги може дати така модель;

які існують ризики;

які додаткові витрати можуть виникнути.

Крім того, в особистому кабінеті споживач зможе переглядати інформацію про власне споживання та зміну динамічної ціни за певні періоди.

Які ще бонуси передбачені

Проєкт НКРЕКП також розширює можливості споживачів для вибору постачальника електроенергії.

Зокрема, для побутових та малих непобутових споживачів зміна постачальника має стати безкоштовною.

Крім того, українські споживачі зможуть обирати постачальника:

зареєстрованого в державі Європсоюзу;

з реєстрацією в країні Енергетичного Співтовариства.

Головна умова, щоб така компанія мала право працювати на українському ринку.

Нагадаємо, ці зміни є частиною глобального процесу інтеграції української енергосистеми з європейською, який планують завершити до кінця 2026 року, а також посилення захисту прав споживачів.