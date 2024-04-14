После ударов по энергетике: что будет с ценами на топливо в Украине

Россия атакует украинскую энергетику. Однако, на фоне этого проблем с топливом на внутреннем рынке не будет.

Об этом 24 Каналу заявил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, отметив, что у Украины есть очень большой потенциал насчёт увеличения поставок топлива, даже, если это произойдет. То есть государству есть, где его брать.

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"Нам есть, на чем его привезти фактически в любом количестве. Думаю, даже вдвое больше, чем сколько мы сейчас потребляем", – сказал Куюн.

Что будет с ценами

Цена на топливо будет зависеть от фактора ажиотажа или спроса. Впрочем, директор консалтинговой компании А-95 в это не верит. Он добавил, что такого никогда не было. Поэтому, мол, все будет зависеть от цен в мире, которые будут в тот или иной момент.

Запас топлива, я думаю, что все еще с 2022-го года держат так или иначе. Оперативных проблем с поставками не прогнозирую. Думаю, что их не будет,

– отметил Сергей Куюн.

Россия бьет по энергетике Украины