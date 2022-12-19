На сколько выросли цены на квартиры за прошлый год

В декабре в Украине больше подорожало жилье в западных областях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это и не удивительно, ведь после полномасштабного вторжения России население Украины массово начали переезжать за Запад страны.

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Обратите внимание, что за прошлый год цена за квадратный метр в новостройке выросла:

в Киеве – на 12 555 гривен (на 32%);

во Львове – на 19 021 гривну (на 75%);

в Одессе – почти на 13 000 гривен (на 49%);

В Харькове же всего на 7 350 гривен (на 29%).

Кроме Львова, также больше всего подорожало жилье в Ужгороде (+70%) и Черновцах (+69%).

Что будет с ценами на недвижимость в 2023 году

Как рассказывает 24 каналу соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов, на рост себестоимости жилья будет влиять количество граждан, которые смогут стать владельцами жилья.

Несмотря на то, что застройщики существенно увеличили стоимость на фоне нулевого спроса, реальный покупатель при полной оплате стоимости квартир может и дальше рассчитывать на существенные скидки в размере от 10% до 20%. И с большой долей вероятности данная тенденция продлится следующие 3 месяца,

– добавляет эксперт.

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Семенцов склонен считать, что не стоит ждать какого-нибудь ажиотажа на покупку недвижимости. Ведь приобретение жилья на первичном рынке без кредитования под 3–5% застройщиков и дешевой ипотеки может развиваться медленно в Украине.

За прогнозами Юрия Питы, президента ассоциации недвижимости Украины, ситуация зимой на рынке недвижимости будет без роста цен. И хотя увеличение стоимости было с августа по октябрь, но в зимний период они, вероятно, снизятся на 10%.