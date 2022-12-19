На скільки подорожчали ціни на квартири за минулий рік

У грудні в Україні найбільше подорожчало житло у західних областях порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це і не дивно, адже після повномасштабного вторгнення Росії, населення України масово почали переїжджати за Захід країни.

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Зверніть увагу, що за минулий рік ціна за метр квадратний у новобудові зросла:

у Києві – на 12 555 гривень (на 32%);

у Львові – на 19 021 гривню (на 75%);

в Одесі – на майже 13 000 гривень (на 49%);

Натомість у Харкові лише на 7 350 гривень (на 29%).

Окрім Львова, також найбільше подорожчало житло в Ужгороді (+70%) та Чернівцях (+69%).

Що буде з цінами на нерухомість у 2023 році

Як розповідає 24 каналу співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов, на зростання собівартості житла впливатиме кількість громадян, що матимуть змогу стати власниками осель.

Попри те, що забудовники суттєво збільшили вартість на тлі нульового попиту, реальний покупець за умови повної сплати вартості квартир, може і надалі розраховувати на суттєві знижки в розмірі від 10% до 20%. І з великою долею вірогідності дана тенденція триватиме наступні 3 місяці,

– додає експерт.

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Семенцов схильний вважати, що не варто очікувати якогось ажіотажу на купівлю нерухомості. Адже придбання житла на первинному ринку без кредитування під 3–5% забудовників та без дешевої іпотеки може розвиватися повільно в Україні.

За прогнозами Юрія Піти, президента асоціації нерухомості України, ситуація зимою на ринку нерухомості буде без зростання цін. І хоч збільшення вартості було з серпня по жовтень, та у зимовий період вони, ймовірно, знизяться на 10%.