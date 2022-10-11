Банковская система в условиях ракетной атаки

Как рассказала 24 каналу Анна Тигипко, основательница и СЕО izibank, несмотря на массированные ракетные удары по территории Украины, банковская система работает бесперебойно.

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Анна Тигипко Основательница и СЕО izibank Национальный банк постоянно находится в связи с банками, чтобы при необходимости принять необходимые меры для работы в обычном режиме.

Кроме этого, Нацбанк призывает граждан отдавать предпочтение дистанционному банковскому обслуживанию и не посещать банковские отделения из-за повышенной угрозы повторных ракетных ударов. Не стоит поддаваться панике и снимать все наличные.



Карта обстрелов Украины / Инфографика 24 канала

Повлияли ли атаки на курс доллара

По словам эксперта, за вчерашний день не увеличилось приобретение и наличной валюты.

Курс доллара не изменился в покупке и на 15 копеек повысился в продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже,

– добавила Анна Тигипко.

Анна Золотько в комментарии 24 канала рассказала, что, похоже, избежать по крайней мере временного ослабления гривны не получится.

На мой взгляд, на этой неделе курс будет колебаться в пределах коридора 41,4 – 42,6 гривны. Но еще раз подчеркиваю очень высокую зависимость курса на наличном рынке от информационного фона,

– добавляет банкирша.

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Курс доллара 2023: чего ждать в следующем году

Как рассказал Роман Шеремета, украинский ученый и экономист, курс 50 гривен – цель на перспективу.

Если бы заложили курс в 40 или 42 гривны, а он бы потом пошел вверх, тогда была бы проблема. Фактически Кабмин страхуется.

Многое будет зависеть и от наступления украинской армии. Ведь курс доллара будет сильно привязан к войне.

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