Банківська система в умовах ракетної атаки

Як розповіла 24 каналу Анна Тігіпко, засновниця та СЕО izibank, попри масовані ракетні удари по території України, банківська система працює безперебійно.

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Анна Тігіпко Засновниця та СЕО izibank Національний банк постійно перебуває на зв'язку з банками, аби за потреби, вжити необхідних заходів для роботи у звичному режимі.

Крім цього, Нацбанк закликає громадян віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів. Не варто піддаватись паніці та знімати усю готівку.



Карта обстрілів України / Інфографіка 24 каналу

Чи вплинули атаки на курс долара

За словами експертки, за вчорашній день не збільшилось придбання й готівкової валюти.

Курс долара не змінився в купівлі та на 15 копійок підвищився у продажі. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу,

– додала Анна Тігіпко.

Анна Золотько у коментарі 24 каналу, розповіла, що схоже уникнути принаймні тимчасового послаблення гривні не вийде.

На мою думку, цього тижня курс коливатиметься в межах коридору 41,4 – 42,6 гривні. Але вкотре наголошую на дуже високу залежність курсу на готівковому ринку від інформаційного фону,

– додає банкірка.

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Курс долара 2023: чого чекати у наступному році

Як розповів Роман Шеремета, український науковець та економіст, курс у 50 гривень – ціль на перспективу.

Якби заклали курс в 40 чи 42 гривні, а він би потім пішов вверх, то тоді була б проблема. Фактично, Кабмін страхується.

Чимало буде залежати й від наступу української армії. Адже курс долара буде сильно прив'язаний до війни.

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