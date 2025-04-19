Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromdske.

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Что происходит с ценами на яйца в США

Трамп во время общения с журналистами в Белом доме во время церемонии принятия присяги администратора Центров медицинской помощи и медицинской помощи сообщил о снижении цен на продукты в Соединенных Штатах.

Кстати, цены упали – на продукты, на яйца. Вы так меня били по этому поводу. Я никогда не забуду первый день, первую неделю в офисе – они кричали на меня насчет яиц. Я говорил: "Что происходит с яйцами? Я только попал сюда". Они вдвое – втрое подскочили в цене, и вы не могли достать их. Говорили, что не будет яиц на Пасху,

– заявил Трамп.

Он добавил, что теперь цены на яйца в США упали на 87%.

"Никто не говорит об этом. Можете иметь все яйца, которые захотите. На самом деле у нас слишком много яиц. Как на то пошло, цены становятся слишком низкими", – отмечает американский лидер.

Трамп также сообщил, что цены на бензин тоже падают. Кроме того, он обвинил "лживые СМИ" в ложных сообщениях о поднятии цен.