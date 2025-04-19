Повідомляє 24 Канал з посиланням на hromdske.

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Що відбувається з цінами на яйця у США

Трамп під час спілкування із журналістами в Білому домі під час церемонії складання присяги адміністратора Центрів медичної допомоги та медичної допомоги повідомив про зниження цін на продукти у Сполучених Штатах.

До речі, ціни впали – на продукти, на яйця. Ви мене так били щодо цього. Я ніколи не забуду перший день, перший тиждень в офісі – вони кричали на мене щодо яєць. Я казав: "Що відбувається з яйцями? Я тільки потрапив сюди". Вони вдвічі – втричі підскочили у ціні, і ви не могли дістати їх. Казали, що не буде яєць на Великдень,

– заявив Трамп.

Він додав, що тепер ціни на яйця у США впали аж на 87%.

"Ніхто не говорить про це. Можете мати всі яйця, які схочете. Насправді у нас занадто багато яєць. Як на те пішло, ціни стають занадто низькими", – зазначає американський лідер.

Трамп також повідомив, що ціни на бензин теж падають. Крім того, він звинуватив "брехливі ЗМІ" у неправдивих повідомленнях про підняття цін.