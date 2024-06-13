Влияет ли импорт электроэнергии на курс доллара

Влияние импорта электроэнергии на курс доллара пока не является значительным. Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает 24 Канал.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Объемы импорта составляют 20 – 35 миллионов долларов в апреле-мае. Они фактически не влияют на ситуацию на валютном рынке.

В то же время заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил, что объемы импорта на этот год составят 800 миллионов долларов.

Интересно! Сейчас НБУ готовит обновленный макропрогноз, который будет обнародован уже в июле. В нем будут приведены ожидания относительно дефицита электроэнергии и его влияния на экономику.

Больший дефицит электроэнергии

Впрочем, Сергей Николайчук сообщил, что дефицит электроэнергии превысил прогноз НБУ еще в мае и останется высоким и в июне. Он также отметил, что ожидается увеличение коммерческого импорта электроэнергии из ЕС в Украину.

Сергей Николайчук Заместитель председателя Национального банка Украины По нашему мнению, частично эту проблему в ближайшие месяцы должно компенсировать расширение разрешения европейской сети системных операторов на передачу электроэнергии на коммерческой основе.

В то же время Николайчук заявил, что сейчас дефицит больше всего влияет на стоимость услуг, однако это влияние компенсируется действиями других факторов.