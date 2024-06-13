Чи впливає імпорт електроенергії на курс долара

Вплив імпорту електроенергії на курс долара поки не є значним. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Обсяги імпорту становлять 20 – 35 мільйонів доларів у квітні-травні. Вони фактично не впливають на ситуацію на валютному ринку.

Водночас заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що обсяги імпорту на цей рік складуть 800 мільйонів доларів.

Цікаво! Нині НБУ готує оновлений макропрогноз, що буде оприлюднений вже у липні. У ньому будуть наведені очікування щодо дефіциту електроенергії та його впливу на економіку.

Більший дефіцит електроенергії

Втім, Сергій Ніколайчук повідомив, що дефіцит електроенергії перевищив прогноз НБУ ще у травні та залишиться високим і в червні. Він також зазначив, що очікується збільшення комерційного імпорту електроенергії з ЄС до України.

Сергій Ніколайчук Заступник голови Національного банку України На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі.

Водночас Ніколайчук заявив, що зараз дефіцит найбільше впливає на вартість послуг, проте цей вплив компенсується діями інших чинників.