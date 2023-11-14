В Проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по усовершенствованию некоторых антикоррупционных механизмов, речь идет об обязательном декларировании покупки иностранной валюты. Впрочем, это может задеть не всех украинцев.

Читайте также: Разница между курсами: как официальный доллар может влиять на наличный

Декларирование информации о сделках купли-продажи валюты, с одной стороны, позволяет добропорядочным субъектам объяснять природу тех доходов, которые у них образовались в результате валютно-обменных операций. С другой стороны, эта обязанность делает невозможным недобросовестным субъектам легализацию неправомерной выгоды, необоснованных активов и т.п., объясняя, что это является следствием осуществления валютно-обменных операций,

– отмечается в документе.

Кому и когда нужно декларировать покупку валюты

Законопроект касается только определенных категорий граждан:

чиновников;

депутатов

судей.

Согласно документу, декларировать нужно не каждую покупку валюты. Только если она будет превышать 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных 1 января отчетного года. В 2023 году – 134 тысячи гривен, или близко 3,5 тысячи долларов.

Для чего нужно декларирование

В пояснении к законопроекту указывается, что в связи с высокой динамикой валютных курсов и их частыми значительными изменениями возможны дополнительные доходы даже при двойной конвертации валют. Это может привести к значительным доходам в зависимости от разницы в курсах обмена и объема конвертации, которые, по существу, могут достигать значительных сумм денег, в том числе у миллионов гривен.

Важно! По результатам обсуждения Комитетом Украины по вопросам коррупции и противодействия, законопроект рекомендован Верховной Раде Украины для принятия в первом чтении.

Необходимость введения такой нормы обусловлена возможностью получить дополнительный доход от валютного обмена, который фактически не указывая в декларации может остаться без внимания государства.

Что происходит на валютном рынке

В комментарии 24 Канала банкирша Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе рынок испытывал разнонаправленные тренды. Следовательно, на этой неделе прогнозируется, что безналичный курс доллара на ВРУ будет умеренно расти.

Что касается наличного рынка, то курсовой разрыв с безналичным остается достаточно большим, что не дает поводов говорить о дальнейшем существенном удорожании доллара.

– отметила Золотько.

При этом стоимость курса может колебаться в пределах коридора. 37,4 – 37,9 гривны за доллар.