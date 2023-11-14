У Проєкті Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів, йдеться про обовʼязкове декларування купівлі іноземної валюти. Втім, це може зачепити не всіх українців.

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Декларування інформації про правочини купівлі-продажу валюти, з одного боку, дає змогу доброчесним суб’єктам пояснювати природу тих доходів, які у них утворилися внаслідок валютно-обмінних операцій. З іншого боку, цей обов’язок унеможливлює недоброчесним суб’єктам легалізацію неправомірної вигоди, необґрунтованих активів тощо, пояснюючи, що це є наслідком здійснення валютно-обмінних операцій,

– наголошується у документі.

Кому та коли потрібно декларувати купівлю валюти

Законопроєкт стосується лише певних категорій громадян:

чиновників;

депутатів

суддів.

Відповідно до документа, декларувати потрібно буде не кожну купівлю валюти. Лише якщо вона перевищуватиме 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних на 1 січня звітного року. У 2023 році - 134 тисяча гривень, або близько 3,5 тисячі доларів.

Для чого потрібне декларування

У поясненні до законопроєкту вказується, що у зв'язку з високою динамікою валютних курсів та їх частими значними змінами можливі додаткові прибутки навіть при подвійній конвертації валют. Це може призвести до значних доходів, залежно від різниці у курсах обміну та обсягу конвертації, які, власне кажучи, можуть досягати значних сум грошей, у тому числі в мільйонів гривень.

Важливо! За результати обговорення Комітетом України з питань корупції та протидії, законопроєкт рекомендовано Верховній Раді України до ухвалення в першому читанні.

Необхідність введення такої норми обумовлена можливістю отримати додатковий дохід від валютного обміну, який, фактично не вказуючи у декларації, може залишитися поза увагою держави.

Що відбувається на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня ринок відчував різнонаправлені тренди. Відтак цього тижня прогнозується, що безготівковий курс долара на ВРУ буде помірно зростати.

Щодо готівкового ринку, то курсовий розрив з безготівковим залишається досить великим, що не дає приводів говорити про подальше суттєве здорожчання долара,

– зазначила Золотько.

При цьому, вартість курсу може коливатися в межах коридору 37,4 – 37,9 гривні за долар.