Помощь украинцам от французской организации ACTED: как получить

Организация оказывает денежную помощь украинцам, которые переселились из областей, наиболее пострадавших от российской агрессии. Следовательно, украинцы смогут получать 2 220 гривен на каждого человека в семье.

Кому предоставляют помощь

Международная гуманитарная организация ACTED поможет украинским ВПЛ, которые переселились с территорий: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

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На поддержку могут претендовать:

одинокие матери или родители, воспитывающие детей;

пожилые люди – от 60 лет и старше;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в уходе;

семьи, у которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Какая сумма помощи и как ее получить

Размер помощи будет составлять 2 220 гривен на каждого члена семьи. Ее будут выплачивать одним платежом сразу за 3 месяца. Получить помощь можно через отделения Ощадбанка, Укрпочты или на карту Ощадбанка.

Все, кто имеет право на помощь, могут записаться на получение денежной помощи по телефону

Однако не забывайте, что для регистрации необходимо иметь при себе документы всех перемещенных членов семьи:

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

реквизиты банковской карты Ощадбанка, если хотите получить денежную помощь на карту.

Вашу заявку будут рассматривать в течение одного месяца, а затем после этого поступит смс-сообщение с подтверждением или отказом в предоставлении средств.

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