Помощь украинцам от французской организации ACTED: как получить

11 февраля 2023, 13:48
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Источник:

ACTED Ukraine

Организация оказывает денежную помощь украинцам, которые переселились из областей, наиболее пострадавших от российской агрессии. Следовательно, украинцы смогут получать 2 220 гривен на каждого человека в семье.

Кому предоставляют помощь

Международная гуманитарная организация ACTED поможет украинским ВПЛ, которые переселились с территорий: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

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На поддержку могут претендовать:

  • одинокие матери или родители, воспитывающие детей;
  • пожилые люди – от 60 лет и старше;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные семьи;
  • семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в уходе;
  • семьи, у которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Какая сумма помощи и как ее получить

Размер помощи будет составлять 2 220 гривен на каждого члена семьи. Ее будут выплачивать одним платежом сразу за 3 месяца. Получить помощь можно через отделения Ощадбанка, Укрпочты или на карту Ощадбанка.

Все, кто имеет право на помощь, могут записаться на получение денежной помощи по телефону 0 800 33 69 36.

Однако не забывайте, что для регистрации необходимо иметь при себе документы всех перемещенных членов семьи:

  • паспорта;
  • идентификационные коды;
  • свидетельства о рождении детей;
  • реквизиты банковской карты Ощадбанка, если хотите получить денежную помощь на карту.

Вашу заявку будут рассматривать в течение одного месяца, а затем после этого поступит смс-сообщение с подтверждением или отказом в предоставлении средств.

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Другая помощь украинцам

  • Украинские переселенцы могут получить пособие на сумму 1 050 долларов от Дании для поддержки существующего небольшого бизнеса или создания нового.
  • Трехмесячную помощь от чешской организации "Люди в беде". Размер пособия составляет 2 220 гривен на человека.
  • Помощь от государства составляет ежемесячно 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью, а также 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.
  • Организация BHA & Save The Children предлагает внутренним переселенцам денежную помощь на сумму 2 200 гривен.

Автор: Валерія Городинська