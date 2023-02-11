Помощь украинцам от французской организации ACTED: как получить
Источник:ACTED Ukraine
Организация оказывает денежную помощь украинцам, которые переселились из областей, наиболее пострадавших от российской агрессии. Следовательно, украинцы смогут получать 2 220 гривен на каждого человека в семье.
Кому предоставляют помощь
Международная гуманитарная организация ACTED поможет украинским ВПЛ, которые переселились с территорий: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
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На поддержку могут претендовать:
- одинокие матери или родители, воспитывающие детей;
- пожилые люди – от 60 лет и старше;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные семьи;
- семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в уходе;
- семьи, у которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.
Какая сумма помощи и как ее получить
Размер помощи будет составлять 2 220 гривен на каждого члена семьи. Ее будут выплачивать одним платежом сразу за 3 месяца. Получить помощь можно через отделения Ощадбанка, Укрпочты или на карту Ощадбанка.
Однако не забывайте, что для регистрации необходимо иметь при себе документы всех перемещенных членов семьи:
- паспорта;
- идентификационные коды;
- свидетельства о рождении детей;
- реквизиты банковской карты Ощадбанка, если хотите получить денежную помощь на карту.
Вашу заявку будут рассматривать в течение одного месяца, а затем после этого поступит смс-сообщение с подтверждением или отказом в предоставлении средств.
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Другая помощь украинцам
- Украинские переселенцы могут получить пособие на сумму 1 050 долларов от Дании для поддержки существующего небольшого бизнеса или создания нового.
- Трехмесячную помощь от чешской организации "Люди в беде". Размер пособия составляет 2 220 гривен на человека.
- Помощь от государства составляет ежемесячно 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью, а также 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.
- Организация BHA & Save The Children предлагает внутренним переселенцам денежную помощь на сумму 2 200 гривен.