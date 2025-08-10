Кто может получить 2 900 гривен до 24 августа?

В частности некоторые лица могут получить 2 900 гривен, передает 24 Канал.

Читайте также Выплата ко Дню Независимости: как украинцам оформить помощь

На такой размер выплат могут рассчитывать люди, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, получают сумму в зависимости от своей группы. Однако только II группы.

Важно! В то же время украинцы с I и III группой инвалидности тоже могут получить средства. Речь идет о сумме в 3 100 и, соответственно, 2 700 гривен.

Кто еще получит средства к празднику?

Однако 3 100 предусмотрены не только для лиц с инвалидностью I группы. Такую сумму выплатят людям, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

В то же время помощь для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей составит 1 000 гривен.

650 гривен к празднику получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований).

Обратите внимание! Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат от правительства 450 гривен.