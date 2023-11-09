Каждая гривна налогоплательщиков пойдет на армию, - Шмыгаль о госбюджете на 2024 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал принятие государственного бюджета на следующий, 2024 год. Он поблагодарил парламентариев за поддержку и конструктивную позицию и отметил, что в этом бюджете четко расставлены приоритеты.

В четверг, 9 ноября, Верховная Рада приняла государственный бюджет – 2024. По словам Дениса Шмыгаля, все ресурсы "пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага".

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Что известно о госбюджете-2024

Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет на армию,

– заверил премьер-министр.

Денис Шмыгаль привел следующие данные об этом важном документе:

практически половина расходов пойдет на оборону и безопасность Украины;

в бюджете заложена индексация пенсий, а также рост минимальной заработной платы;

расходы на образование возрастут более чем на 20 миллиардов гривен;

расходы на медицину также возрастут более чем на 20 миллиардов гривен;

средства на программу поддержки ветеранов увеличат вдвое;

для поддержки бизнеса предусмотрено более 40 миллиардов гривен.

Что заложено в государственный бюджет на 2024 год

Показатели доходов бюджета на следующий год увеличили на 22 миллиарда гривен, а дефицит снизили на 22 миллиарда гривен. В приоритете, конечно, оборона государства – на нее выделили 1 триллион 685 миллиардов. Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6%.

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