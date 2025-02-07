"Самая тупая торговая война": чем вредят заявления Трампа о пошлинах для Мексики, Канады и Китая

Дональд Трамп имел целью повысить пошлины в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая, но пока отложил их внедрение на 30 дней. Если он действительно это сделает, прежде всего пострадают сами соединенные Штаты.

Такое мнение 24 Каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что пока торговой войны нет, но она может начаться и стать рискованной и бессмысленной, что повлияет и на Украину. Для США это может привести не только к повышению инфляции, но и к обратному потоку мигрантов из Мексики.

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Какой вред принесут пошлины Трампа

По словам инвестиционного банкира, хоть Украина экспортирует руду, металл и агропродукцию, только заявления Трампа о пошлинах, скорее всего, не навредят нашей стране, ведь она достаточно изолирована от мировой экономики.

Однако в целом торговые войны имеют негативное влияние – вредят и экономике страны, которая ее начинает, и той, которая "отвечает".

Если Трамп введет пошлины, прежде всего это навредит американской экономике, но и мировой. Когда он объявил о пошлинах для Канады и Мексики, The Wall Street Journal вышел с редакционной статьей о том, что это станет самой тупой торговой войной в истории,

– подчеркнул он.

Трамп отменил 25% пошлины на импортируемые из Канады товары. Между тем с Китаем, по мнению Фурсы, пока продолжается только "стрельба".

Заметьте! По мнению политического эксперта, доктора философии Андрея Городницкого, США не заинтересованы в том, чтобы Китай стал равноценным соперником. Особенно Трампа беспокоит, что несмотря на экономические проблемы, Пекин развивает отрасль современных технологий.

Однако если США и Китай вступят в ожесточенную торговую войну, введут пошлины для европейских стран, это нанесет ущерб и США, и Китаю, и Европе, и в целом миру.

Такой глобальный кризис тогда уже повлияет на Украину, но пока пошлины вводят больше имитационно, Трамп специально говорит, что он "победил",

– отметил инвестиционный банкир.

Он отметил, что администрация Джо Байдена провела удачную экономическую политику в США, инфляция в стране не то, что не была на одном уровне, но и снижалась. Когда Трамп пришел к власти, его главной задачей было сохранить все, как и было, но он начал с резких шагов введения пошлин.

Если США введут пошлины, возникнет инфляционное давление, но неприятность будет не только в повышении цен. До 2022 года в Америке были "бесплатные" деньги, стоимость их в экономике равнялась нулю, американский бизнес существовал в этой парадигме 10 лет. После этого стоимость денег в экономике подняли, что могло спровоцировать кризис.

"Пока что этого в США не произошло. Однако если Трамп начнет торговую войну, ставки будут высокими дольше, а это очень рискованно", – сказал Фурса.

Стоит также отметить, что такие действия Трампа могут привести к обратному эффекту его политики борьбы с мексиканскими мигрантами. Введение пошлин спровоцирует падение экономики Мексики, возникновение безработицы, что станет следствием увеличения нелегальных мигрантов в США.