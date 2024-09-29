Какие семьи получат помощь

Минреинтеграции и ЮНИСЕФ продолжают проект денежной помощи для семей с детьми, живущих в прифронтовых регионах Украины. На указанный проект ЮНИСЕФ выделил более 260 миллионов гривен. Как сообщается, более 12 тысяч домохозяйств получат по 21 800 гривен.

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В то же время количество лиц, которые получат помощь, увеличено с 60 до 100 тысяч в шести прифронтовых общинах. Кроме финансовой поддержки, программа предусматривает оказание помощи в натуральной форме, в частности:

топливные брикеты;

гигиенические наборы;

зимняя одежда для детей до 15 лет;

одеяла.

Обратите внимание! Сейчас выплаты получили более 2 тысяч домохозяйств в Сумской области, проживающих в 30-километровой зоне от линии соприкосновения. Программа финансовой помощи также продолжается для домохозяйств в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.