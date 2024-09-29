Які сімʼї отримають допомогу

Мінреінтеграції та ЮНІСЕФ продовжують проєкт грошової допомоги для сімей з дітьми, що живуть у прифронтових регіонах України. На зазначений проєкт ЮНІСЕФ виділив понад 260 мільйонів гривень. Як повідомляється, понад 12 тисяч домогосподарств отримають по 21 800 гривень.

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Водночас кількість осіб, які отримають допомогу, збільшено з 60 до 100 тисяч у шести прифронтових громадах. Окрім фінансової підтримки, програма передбачає надання допомоги в натуральній формі, зокрема:

паливні брикети;

гігієнічні набори;

зимовий одяг для дітей до 15 років;

ковдри.

Зверніть увагу! Наразі виплати отримали понад 2 тисячі домогосподарств у Сумській області, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Програма фінансової допомоги також триває для домогосподарств у Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях.