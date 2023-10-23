Где установят двухзонные счетчики электроэнергии

Такую услугу предоставят в Ивано-Франковской области, а в таких районах:

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Надворнянский;

Богородчанский;

Яремчанский;

Ивано-Франковский;

Калушский;

Долинский;

Коломыйский;

Рожнятовский;

Косовский.

В последние месяцы случались ситуации, когда жильцы домов препятствовали замене приборов учета. Причин этого делать нет, поскольку замена на смартсчетчики в рамках программы бесплатна. К тому же современные двухзонные приборы учета позволяют сэкономить средства на потребленной электроэнергии за счет деления на "дневной" и "ночной" тарифы",

– говорится в сообщении компании.

Такие счетчики могут значительно сэкономить деньги за электроэнергию, потому что с 23 по 7 часов тариф будет вдвое меньше.

Обращаемся к попавшим в программу бесплатной замены счетчиков: просим предоставлять доступ к проведению замены приборов, чтобы позволить нам внедрить план по автоматизации учета. Этот план согласован с НЭК "Укрэнерго", Министерством энергетики и НКРЭКУ,

– добавили в сообщении.

Тем, кто хочет установить такое устройство, нужно обратиться в ЦНАП. Однако как будут выбирать тех, кому установят счетчик просто так, пока неизвестно.

Изменится ли тариф на электроэнергию

Стоимость тарифа на электроэнергию до конца 2023 года изменяться не будут из-за действия положения о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО).

Герман Галущенко Министр энергетики Украины И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Потому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается.

Он добавил, что Украина готова к новому отопительному сезону с точки зрения ресурсов, подготовленности генерации и системы передачи.