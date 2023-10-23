Де встановлять двозонні лічильники електроенергії

Таку послугу нададуть в Івано-Франківській області, а зокрема в таких районах:

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Надвірнянський;

Богородчанський;

Яремчанський;

Івано-Франківський;

Калуський;

Долинський;

Коломийський;

Рожнятівський;

Косівський.

В останні місяці траплялися ситуації, коли мешканці будинків перешкоджали заміні приладів обліку. Причин цього робити немає, оскільки заміна на смартлічильники в рамках програми безкоштовна. До того ж сучасні двозонні прилади обліку дають змогу заощадити кошти на спожитій електроенергії за рахунок поділу на "денний" і "нічний" тарифи",

– йдеться у повідомленні компанії.

Такі лічильники можуть значно зекономити гроші за електроенергію, тому що з 23 по 7 годину тариф буде вдвічі меншим.

Звертаємося до тих, хто потрапив до програми безкоштовної заміни лічильників: просимо надавати доступ до проведення заміни приладів, щоб дозволити нам впровадити план з автоматизації обліку. Цей план погоджено з НЕК "Укренерго", Міністерством енергетики та НКРЕКП,

– додали у повідомленні.

Тим, хто хоче встановити такий пристрій, треба звернутися до ЦНАПу. Проте як будуть обирати тих, кому встановлять лічильник просто так, поки що не відомо.

Чи зміниться тариф на електроенергію

Вартість тарифу на електроенергію до кінця 2023 року змінюватися не будуть через дію положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО).

Герман Галущенко Міністр енергетики України І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється.

Він додав, що Україна готова до нового опалювального сезону з точки зору ресурсів, підготовленості генерації та системи передачі.