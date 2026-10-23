ЕС выделит Украине десятки миллиардов евро: когда можно ожидать поступления средств

Что произошло и сколько денег получит Киев

Важные решения европейские лидеры могут окончательно согласовать уже в ноябре, о чем пишет Rappourter.

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Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что на последнем заседании Европейского совета договорились обеспечить покрытие дополнительных потребностей Украины и поручили Европейской комиссии представить конкретные решения по этому вопросу.

Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины– сказал Антониу Кошта в интервью.

Он добавил, что, вероятно, уже в ноябре текущего года может быть принято решение о выделении средств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите в Брюсселе на прошлой неделе, что в 2027 году стране понадобятся дополнительные 70 миллиардов евро. Эта сумма потребуется в дополнение к 45 миллиардам, которые ЕС уже должен предоставить в рамках действующей кредитной программы.

ЕС призвал международных партнеров, в частности Великобританию, Канаду и Норвегию, увеличить финансирование, чтобы удовлетворить новый запрос Украины.

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Обратите внимание! Кредит ЕС рассчитан на 2026 и 2027 годы. Он должен был покрыть две трети потребностей Украины, а остальные средства должны были предоставить союзники, не входящие в Евросоюз.

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В документе Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание Rapporteur, странам НАТО предлагается предоставить Украине дополнительные 70 миллиардов евро в виде двусторонней помощи в этом году– говорится в материале.

Если лидерам не удастся достичь договоренности на встрече 26–27 ноября, по словам Кошты, они будут пытаться согласовать решение на заседании 17–18 декабря.

Напомним, что Киев может получить значительную сумму средств даже до конца этого года. Но для этого необходимо продолжать работать над реформами.