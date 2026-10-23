ЄС виділить Україні десятки мільярдів євро: коли очікувати гроші

Що сталося та скільки грошей отримає Київ

Важливі рішення європейські лідери можуть остаточно погодити вже у листопаді, про що пише Rappourter.

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Голова Європейської ради Антоніу Кошта ЄС зазначив, що на останньому засіданні Європейської ради домовилися забезпечити покриття додаткових потреб України та доручили Європейській комісії представити конкретні рішення з цього питання.

Зазвичай ми покриваємо дві третини фінансових потреб України– сказав Антоніу Кошта в інтерв’ю.

Він додав, що, ймовірно, вже в листопаді поточного року можуть ухвалити рішення щодо коштів.

Президент України Володимир Зеленський заявив на саміті в Брюсселі минулого тижня, що у 2027 році країні знадобляться додаткові 70 мільярдів євро. Ця сума буде необхідною на додачу до 45 мільярдів, які ЄС уже має надати в межах чинної кредитної програми.

ЄС закликав міжнародних партнерів, зокрема Велику Британію, Канаду та Норвегію, збільшити фінансування, щоб задовольнити новий запит України.

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Зауважте! Кредит ЄС розрахований на 2026 і 2027 роки. Він мав покрити дві третини потреб України, а решту коштів мали надати союзники, які не входять до Євросоюзу.

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У документі Європейської комісії, який побачило видання Rapporteur, країнам НАТО пропонують надати Україні додаткові 70 мільярдів євро у вигляді двосторонньої військової допомоги цього року– йдеться у матеріалі.

Якщо лідерам не вдасться досягти домовленості на зустрічі 26 – 27 листопада, за словами Кошти, вони намагатимуться узгодити рішення на засіданні 17 – 18 грудня.

Нагадаємо, що Київ може отримати значну суму коштів навіть до кінця цього року. Але для цього слід надалі працювати над реформами.