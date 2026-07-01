Как Украина спасает экспорт стали

Об этом рассказал глава Представительства Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов в комментарии Укринформу.

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По его словам, Украина вела переговоры с ЕС по вопросу импорта стали, указывая на необходимость сохранить свободный доступ для украинской продукции. Ведь в июне 2025 года Европарламент и Совет ЕС продлили мораторий на применение мер торговой защиты до 2028 года.

Тем более что металлургические предприятия Украины работают в чрезвычайно сложных условиях безопасности, а их количество ограничено.

В то же время Украина претендует на вступление в ЕС, а потому разделяет озабоченность стран блока относительно избыточных мощностей на мировом рынке стали, которые наносят ущерб промышленности Европы.

В настоящее время мы исходим из необходимости неотложного поиска путей для альтернативного доступа украинской сталелитейной продукции на рынок ЕС, исходя из будущего членства Украины в ЕС,

– отметил Ченцов.

Он подчеркнул, что сейчас важно подготовить совместную "дорожную карту", которая позволит украинской металлургии интегрироваться в европейскую промышленность ускоренными темпами.

Мы также считаем, что первые три месяца реализации новых мер в отношении стали позволят оценить новые условия торговли, что, в свою очередь, будет способствовать определению подходов к интеграционной модели для металлургических мощностей Украины,

– подчеркнул дипломат.

Таким образом, новые квоты ЕС могут значительно осложнить работу украинских производителей стали. В то же время металлургия в условиях войны остается одним из главных источников валютных поступлений и наполнения государственного бюджета.

Напомним, что в 2024 году металлургическая отрасль обеспечила 7,2% ВВП Украины и принесла 6,4 миллиарда долларов экспортной выручки, что составило 15,4% от общего экспорта страны.