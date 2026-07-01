Як Україна рятує експорт сталі

Про це розповів голова Представництва України при Євросоюзі Всеволод Ченцов у коментарі Укрінформу.

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За його словами, Україна вела переговори з ЄС щодо імпорту сталі, вказуючи на необхідність зберегти вільний доступ для української продукції. Адже у червні 2025 року Європарламент та Рада ЄС продовжили мораторій на застосування заходів торгівельного захисту до 2028 року.

Тим паче, що металургійні підприємства України працюють у надскладних безпекових умовах, а їх кількість обмежена.

Водночас Україна претендує на вступ до ЄС, а тому розділяє занепокоєння країн блоку щодо надлишкових потужностей на світовому ринку сталі, які б'ють по промисловості Європи.

Наразі ми виходимо з необхідності невідкладного пошуку шляхів для альтернативного доступу української сталеливарної продукції на ринок ЄС, беручи за базис майбутнє членство України в ЄС,

– зазначив Ченцов.

Він наголосив, що наразі важливо підготувати спільну дорожню карту, яка дозволить українській металургії інтегруватися у європейську промисловість пришвидшеними темпами.

Ми також вважаємо, що перші три місяці реалізації нових заходів зі сталі дозволять оцінити нові умови торгівлі, що, в свою чергу, сприятиме визначенню підходів до інтеграційної моделі для металургійних потужностей України,

– наголосив дипломат.

Отож, нові квоти ЄС можуть значно ускладнити роботу українських виробників сталі. Тоді як металургія в умовах війни залишається одним із головних джерел валютних надходжень і наповнення державного бюджету.

Нагадаємо, що у 2024 році металургійна галузь забезпечила 7,2% ВВП України, а принесла 6,4 мільярда доларів експортної виручки, що становило 15,4% загального експорту держави.