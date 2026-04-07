Еще на три года: в Украине продлили важный налог: в Украине продлили важный налог

Парламент принял проект закона №15110. Согласно ему, в Бюджетном кодексе будет создан отдельный специальный фонд, куда будут направлять средства от военного сбора.

Что будет с военным сбором дальше?

Этот законопроект, опубликованный на сайте Рады, является одним из требований МВФ, чтобы Украина получила транш помощи.

Читайте также 90 миллиардов евро от ЕС заблокированы: сколько Украина сможет платить зарплаты бюджетникам

В частности, таким образом продлили действие военного сбора – на 3 года.

В пояснительной записке говорится, что разработка законопроекта о продлении действия норм по уплате военного сбора в действующих на сегодня размерах обусловлена необходимостью:

формирования ресурсного резерва для функционирования экономики;

финансирования стратегического восстановления инфраструктуры.

В частности, ставки военного сбора в течение трех лет будут такими:

физлица будут платить 5% от дохода; ФОПы 1, 2 и 4 групп – 10% от минимальной зарплаты в месяц; ФОПы и компании на 3 группе – 1% от своего дохода.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что за основу и в целом за законопроект проголосовали 257 человек.

Также в законопроекте предусмотрено, что в Бюджете будет создан спецфонд специально для военных нужд,

– написал Железняк.

Он отметил, что "именно туда" должен идти "военный сбор", а не в Общий фонд Бюджета. Кроме того, депутат добавил, что в этом году от такого сбора планируется собрать 163 миллиарда гривен.

Обратите внимание! За январь – февраль 2026 года в бюджет поступило 28,6 миллиарда гривен военного сбора от 1,6 миллиона плательщиков. Это на 29,2 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Что еще следует знать о военном сборе?