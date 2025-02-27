ЕС планирует увеличить финансирование на оборону

В рамках самой большой оборонной инициативы со времен Холодной войны Европейский Союз планирует привлечь сотни миллиардов евро дополнительного финансирования на оборону, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так источники сообщили о возможном совместном финансировании и перепрофилировании уже существующих фондов. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудет в Вашингтон в четверг., чтобы убедить Трампа, что Европа приняла его вызов и серьезно относится к обороне.

То, что нам нужно в этот уникальный момент,– это "менталитет срочности" и стратегический план по перевооружению Европы.,

– заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе после визита в Украину.

Несмотря на свои намерения, Европа сталкивается с двумя серьезными проблемами:

ее оборонная промышленность недостаточно развита и не готова к быстрому перевооружению; составы вооружения почти опустошены из-за поддержки Украины.

Вопреки сворачиванию помощи со стороны США, ЕС пообещал продолжать поддержку Киеву В частности, Альянс работает над планом по оказанию дополнительной военной помощи на сумму около 20 миллиардов евро.

Если Европа будет наращивать военный потенциал слишком быстро, ей придется закупать оружие– преимущественно в США, что означает отток денежных средств из региона. Однако поддержка местных производителей оружия требует времени и финансов, которых не хватает. Эта дилемма заставляет ЕС искать любые возможные ресурсы.,

– говорится в материале.

Новая архитектура безопасности начнет принимать форму на внеочередном саммите лидеров 6 марта. А 19 марта комиссар по обороне Андрюс Кубилюс и главная дипломат ЕС Кая Каллас представят новую стратегию оборонной промышленности.

Заметьте! До этого времени ведутся активные переговоры по расширению ресурсной базы ЕС.

Новая стратегия оборонной промышленности ЕС

План фон дер Ляен будет содержать три ключевых компонента. Все они сложны в реализации, и пока неизвестно, насколько они будут воплощены в жизнь, отмечают источники.

Первый компонент направленный на то, чтобы позволить странам-членам тратить больше, ослабив фискальные правила. По оценкам некоторых должностных лиц, это может помочь мобилизовать не менее 160 миллиардов евро.

Что не так с первым компонентом? Переговоры сосредоточены на том, чтобы исключить оборонные расходы из дефицитных расчетов, что могло бы составлять от 1% до 2% ВВП стран в течение двух-четырех лет. Однако остается немало открытых вопросов. Например, что именно считать оборонительными расходами, как долго будет действовать эта поправка и будет ли учитываться достижение минимального показателя расходов НАТО в 2% ВВП?

Второй компонент предусматривает финансирование обороны на уровне ЕС посредством нового общего финансового инструмента. Эти средства будут направлены на общие проекты:

системы противовоздушной обороны;

средства дальнего поражения;

ракеты;

дроны;

военный искусственный интеллект и т.д.

В частности, некоторые чиновники ЕС и страны-члены призывают к возможности совместного заимствования. Однако эта идея противоречива и раскалывает блок.

Третий компонент– это ослабление инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. Пока он может финансировать только товары двойного назначения. Однако если это правило изменится, то откроется путь к дополнительному финансированию от частных банков.

Важно! Кроме этих трех пунктов, фон дер Ляен в закрытых переговорах также рассматривала возможность перепрофилирования неиспользованных фондов ЕС, в том числе средств, собранных для восстановления после пандемии COVID-19

Дополнительное важное предложение по обороне

Издание пишет, о еще одном важном предложении– привлечь Европейский стабилизационный механизм– фонд спасения еврозоны в 500 миллиардов евро. Однако, как испытывают в материале, этот вариант сложен, "поскольку он исключает страны вне зоны евро, например Польшу, и не охватывает союзные государства вне ЕС".

Учитывая сложность принятия решений в ЕС, некоторые страны, в частности Польша, предложили создать специальный фонд или банк вне Евросоюза. Такая коалиция желающих сможет действовать быстрее и быть открытой для стран., не входящие в ЕС, в частности Великобритании и Норвегии,

– объясняет Bloomberg.

Любопытно! Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо инновационное финансирование для значительно большего объема совместных инвестиций европейцев. По его мнению, ЕС должен "взять на себя свою долю бремени и гораздо больше инвестировать в собственную безопасность".