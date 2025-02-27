Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ABC. Фейковое аудио сопровождало видео, стилизованное под подкаст Трампа-младшего "The Triggered" на платформе Spotify.

Читайте также В Politico назвали соглашение о недрах Украины "невыгодным для США"

В США разоблачили дипфейк с сыном Трампа

Однако представитель сервиса сообщил журналистам, что такого эпизода не существует. На записи голос, похож на сына президента США, говорит:

"Не могу представить, чтобы кто-то при здравом уме избрал Украину своим союзником, когда есть Россия".

"США должны присылать оружие России, а не Украине".

"Просто подумайте об этом: огромное ядерное могущество с природными ресурсами, в которых нуждается каждый, буквально самая большая страна на планете. И есть Украина, которая имеет Чернобыль и устойчивых к радиации собак".

Публикация с якобы словами Трампа-младшего быстро распространилась соцсетями. В частности, ее опубликовал аккаунт FactPostNews, официальная инициатива Демократической партии США, борющаяся с дезинформацией.

В Демпартии признали ошибку и удалили сообщение.

Аудио, о котором идет речь, было распространено официальным аккаунтом DNC в X, а также множеством других крупных анти-трамповских аккаунтов., и является на 100% фейковым. Похоже, это дипфейк, сгенерированный искусственным интеллектом,

– сказал представитель Трампа-младшего.

К слову, раньше Дональд Трамп-младший распространил фейковое видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором якобы Владимир Зеленский исполняет восточный танец.

Видео базируется на оригинальном ролике с россиянином Уусалом Мехтиевым. Фейк был уличен пользователями сети и организацией Lead Stories.