Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ABC. Фейкове аудіо супроводжувало відео, стилізоване під подкаст Трампа-молодшого "The Triggered" на платформі Spotify.

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У США викрили дипфейк із сином Трампа

Однак представник сервісу повідомив журналістам, що такого епізоду не існує. На записі голос, схожий на сина президента США, каже:

"Не можу уявити, щоб хтось при здоровому глузді обрав Україну своїм союзником, коли є Росія".

"США мали б надсилати зброю Росії, а не Україні".

"Просто подумайте про це: величезна ядерна могутність із природними ресурсами, яких потребує кожен, буквально найбільша країна на планеті. І є Україна, яка має Чорнобиль і стійких до радіації собак".

Публікація з нібито словами Трампа-молодшого швидко поширилася соцмережами. Зокрема, її опублікував акаунт FactPostNews, офіційна ініціатива Демократичної партії США, яка бореться з дезінформацією.

У Демпартії визнали помилку та видалили допис.

Аудіо, про яке йдеться, було поширене офіційним акаунтом DNC у X, а також безліччю інших великих анти-Трампівських акаунтів, і є на 100% фейковим. Схоже, це дипфейк, згенерований штучним інтелектом,

– сказав представник Трампа-молодшого.

До слова, раніше Дональд Трамп-молодший поширив фейкове відео, створене за допомогою штучного інтелекту, на якому нібито Володимир Зеленський виконує східний танець.

Відео базується на оригінальному ролику з росіянином Вусалом Мехтієвим. Фейк був викритий користувачами мережі та організацією Lead Stories.