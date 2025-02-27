ЄС планує збільшити фінансування на оборону

У рамках найбільшої оборонної ініціативи з часів Холодної війни Європейський Союз планує залучити сотні мільярдів євро додаткового фінансування на оборону, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Так джерела повідомили про можливе спільне фінансування та перепрофілювання вже існуючих фондів. Зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибуде до Вашингтона у четвер, щоб переконати Трампа, що Європа прийняла його виклик і серйозно ставиться до оборони.

Те, що нам потрібно в цей унікальний момент, – це "менталітет терміновості" та стратегічний план щодо переозброєння Європи,

– заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі після візиту в Україну.

Попри свої наміри, Європа зіштовхується із двома серйозними проблемами:

її оборонна промисловість недостатньо розвинена та не готова до швидкого переозброєння; склади озброєння майже спустошені через підтримку України.

Всупереч згортанню допомоги з боку США, ЄС пообіцяв продовжувати підтримку Києва. Зокрема Альянс працює над планом щодо надання додаткової військової допомоги на суму близько 20 мільярдів євро.

Якщо Європа буде нарощувати військовий потенціал занадто швидко, їй доведеться закуповувати зброю – переважно в США, що означає відтік коштів з регіону. Однак підтримка місцевих виробників зброї вимагає часу та фінансів, яких бракує. Ця дилема змушує ЄС шукати будь-які можливі ресурси,

– йдеться у матеріалі.

Нова архітектура безпеки почне набувати форми на позачерговому саміті лідерів 6 березня. А 19 березня комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс і головна дипломатка ЄС Кая Каллас представлять нову стратегію оборонної промисловості.

Зауважте! До того часу ведуться активні переговори щодо розширення ресурсної бази ЄС.

Нова стратегія оборонної промисловості ЄС

План фон дер Ляєн міститиме три ключові компоненти. Всі вони складні у реалізації, і поки що невідомо, наскільки вони будуть втілені в життя, зазначають джерела.

Перший компонент спрямований на те, щоб дозволити країнам-членам витрачати більше, послабивши фіскальні правила. За оцінками деяких посадовців, це може допомогти мобілізувати щонайменше 160 мільярдів євро.

Що не так з першим компонентом? Переговори зосереджені на тому, щоб виключити оборонні витрати з дефіцитних розрахунків, що могло б становити від 1% до 2% ВВП країн протягом двох-чотирьох років. Однак залишається чимало відкритих питань. Наприклад, що саме вважати оборонними витратами, як довго діятиме ця поправка та чи буде враховуватися досягнення мінімального показника витрат НАТО у 2% ВВП.

Другий компонент передбачає фінансування оборони на рівні ЄС за допомогою нового спільного фінансового інструменту. Ці кошти будуть спрямовані на спільні проєкти:

системи протиповітряної оборони;

засоби далекого ураження;

ракети;

дрони;

військовий штучний інтелект тощо.

Зокрема деякі високопосадовці ЄС і країни-члени закликають до можливості спільного запозичення. Проте ця ідея є суперечливою та розколює блок.

Третій компонент – це послаблення інвестиційних обмежень для Європейського інвестиційного банку. Наразі він може фінансувати лише товари подвійного призначення. Однак якщо це правило зміниться, то відкриється шлях до додаткового фінансування від приватних банків.

Важливо! Окрім цих трьох пунктів, фон дер Ляєн у закритих переговорах також розглядала можливість перепрофілювання невикористаних фондів ЄС, зокрема коштів, зібраних для відновлення після пандемії COVID-19.

Додаткова важлива пропозиція щодо оборони

Видання пише, про ще одну важливу пропозицію – залучити Європейський стабілізаційний механізм – фонд порятунку єврозони на 500 мільярдів євро. Однак, як зазнають у матеріалі, цей варіант складний, "оскільки він виключає країни поза зоною євро, наприклад Польщу, і не охоплює союзні держави за межами ЄС".

З огляду на складність прийняття рішень у ЄС деякі країни, зокрема Польща, запропонували створити спеціальний фонд або банк поза межами Євросоюзу. Така "коаліція бажаючих" зможе діяти швидше та бути відкритою для країн, які не входять до ЄС, зокрема Великої Британії та Норвегії,

– пояснює Bloomberg.

Цікаво! Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі потрібне інноваційне фінансування для значно більшого обсягу спільних інвестицій європейців. На його думку, ЄС має "взяти на себе свою частку тягаря і значно більше інвестувати у власну безпеку".