Брюсселю не понравится: Сербия снова делает ставку на российский газ
Сербия не планирует отказываться от российского газа, несмотря на недовольство ЕС, куда она хочет вступить. Белград договорился о дополнительных поставках голубого топлива от "Газпрома".
О чем Сербия договорилась у России
Об этом поздно вечером в четверг сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, пишет Reuters.
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После встречи в Санкт-Петербурге с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером министр подтвердила, что договорилась о продлении газового контракта еще на три месяца – до конца сентября 2026 года.
Продление еще на три месяца после 30 июня подтверждено,
– отметила Джедович-Ханданович.
В марте Белграду удалось заключить газовое соглашение с "Газпромом" на 3 месяца, но оно уже подходит к концу в конце июня.
Руководительница сербского Минэнерго подчеркнула, что продление контракта на поставку российского газа имеет большое значение для страны.
Это важно для нашего государства, для наших граждан и для нашей экономики, ведь речь идет о стабильных поставках, чрезвычайно доступную цену, а также о гибкости условий и необходимые объемы газа, – отметила она.
К слову, Сербия стремится к долгосрочному контракту с Москвой на поставку газа, но заключить его так и не удалось. прошлым летом подошло к концу трехлетнее соглашение с "Газпромом", и после импорт газа в страну удается обеспечивать только за счет вот таких коротких трехмесячных пролонгаций.
Ранее президент Сербии Александар Вучич уже выражал разочарование по этому поводу, но договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о газе не смог.
Заметьте! Сейчас Сербия покрывает свои потребности на 90% с помощью дешевого российского газа. В то же время Белград все же делает попытки постепенно диверсифицировать источники поставок и закупает партии газа в Азербайджане, а также импортирует СПГ через терминалы в Греции.
Напомним, Белград также пытается разрешить ситуацию вокруг нефтяной компании NIS, которая оказалась под санкциями США. Именно эта компания владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, а контроль над ней сохраняют российские акционеры.
Вашингтон настаивает, чтобы Сербия избавилась от российской доли в NIS. Однако переговоры о возможной продаже акций венгерской нефтяной компании пока не дали желаемого результата.
В то же время Евросоюз уже заморозил финансовую поддержку Сербии из-за обеспокоенности состоянием демократии и тесными связями Белграда с Москвой. Страна может потерять 1,5 миллиарда евро.
Хотя Сербия пока не входит в состав Европейского Союза, после начала переговоров о вступлении в 2014 году она получила доступ к европейским грантам и программам финансовой помощи, но Брюсселю не нравится, что Сербия укрепляет свои связи с Москвой, несмотря на получение средств от ЕС.