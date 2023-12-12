Российский "Газпром" стал убыточным: экономист объяснил, кто воспользуется этой ситуацией

Российский "Газпром" переживает фактически крах. Происходит даже сокращение персонала, из-за того, что компания несет финансовые потери.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что по расчетам госдумы России "Газпром" в 2025 году может иметь ущерб в размере триллион рублей. В таком случае компанию придется дотировать из российского бюджета, чтобы предотвратить ее банкротство.

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Придется повышать цены на газ россиянам

Согласно отчетности "Газпрома" за 9 месяцев 2023 года, весь газовый бизнес компании является убыточным. Ее немного поддержал нефтяной бизнес – "Газпром" имеет подразделения, добывающие нефть.

"Газпром" – национальное достояние России является убыточной компанией. В ближайшее время будет просить дотации у минфина. Уже начал просить. Зарабатывать ему не на чем,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Компания может поставлять газ только внутри России, в это не приносит ей особой прибыли. Тогда "Газпрому" придется значительно повышать цены на поставку внутри России – сначала для промышленных потребителей, а дальше – для населения. Иначе компания не выживет.

"Когда начнется повышение цен для внутреннего рынка – по отношению к промышленным потребителям оно уже запланирован – это приведет к росту издержек производства и к ускорению инфляции", – заметил он.

Есть один крупный покупатель

Этой ситуацией может воспользоваться Китай, который и дальше будет покупать российский газ по низким ценам и еще будет добиваться их снижения.

Пекин будет диктовать свою цену, а Москва будет вынуждена соглашаться с ней, потому что ей больше некуда девать газ. Сейчас Россия становится сырьевым придатком экономики Китая,

– объяснил Липсиц.

Раньше было много стран и регионов, куда Россия поставляла свой продукт, существовала диверсификация покупателей, можно было торговаться, искать более выгодные условия, зарабатывать. А когда есть один крупный покупатель – Китай, и еще меньше – Индия (а она уже ищет других продавцов), то компания вынуждена соглашаться на ту цену, которую диктует покупатель.

"В экономической теории есть понятие монополии, когда продавец диктует свои условия, а есть зеркальное понятие монопсония – когда есть один покупатель и он устанавливает цену. Тогда продавцу от безысходности приходится соглашаться этой ценой", – подчеркнул Игорь Липсиц.

Что происходит с российским "Газпромом"

Поставка российского газа в Европу в ноябре по сравнению с октябрем снизилась на 6,7%. В случае сохранения такой динамики до конца года, поставка природного газа из России в течение 2023-го может уменьшиться почти вдвое – до 28 – 29 миллиардов кубометров. Напомним, что в 2022 году этот показатель составил 62 млрд кубометров.

Также от российского газа отказалась Молдова. Она покупала его у "Газпрома" до 2021 года. В настоящее время природный газ страна закупает на мировом рынке. Однако помочь Молдове в обеспечении газом во время отапливаемого сезона готова Румыния. Она планирует поставлять его соседям из Азербайджана.

В то же время Болгария ввела налог на транзит и импорт российского трубопроводного газа. Однако против этого выступила Венгрия, российский газ в которую поступает через Болгарию. Кстати, Россия отключила газ для внутренних поставок Болгарии из-за того, что София отказалась платить за него в рублях. Однако транзит российского газа через Болгарию остался.