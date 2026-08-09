Кому один год работы могут зачесть как два

Некоторые украинцы могут получить двойной страховой стаж. Это означает, что один год работы при определенных условиях может быть зачтен как два года страхового стажа. Такое правило действует только для определенных законом категорий граждан, напомнили в Пенсионном фонде.

Двойной учет стажа применяется в качестве компенсации за работу в тяжелых, опасных или вредных условиях, которые могут негативно влиять на здоровье и трудоспособность человека.

Кому зачтут двойной страховой стаж

Право на такой порядок исчисления стажа имеют не все работники. Решающее значение имеет не название профессии, а условия, в которых выполнялась работа.

В частности, год работы могут зачесть как два:

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работникам, занятым на подземных работах в шахтах, рудниках и на строительстве подземных сооружений;

людям, работавшим в районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;

отдельным медицинским работникам, в частности тем, кто работал в противотуберкулезных, психиатрических и инфекционных учреждениях;

военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях или выполнявшим задачи в условиях повышенного риска;

работникам, работавшим под воздействием радиации, токсичных веществ, повышенного шума, вибрации или других вредных производственных факторов, а также участникам ликвидации последствий аварий и катастроф.

Несмотря на это, двойной стаж не начисляется автоматически только на основании профессии. Необходимо, чтобы работа соответствовала условиям, определенным законодательством.

Как подтвердить право на двойной стаж

Чтобы Пенсионный фонд зачислил страховой стаж с повышающим коэффициентом, необходимо документально подтвердить право на него.

Обратите внимание! Для этого учитываются записи в трудовой книжке, справки работодателя, архивные документы и другие подтверждения, предусмотренные законодательством.

Именно Пенсионный фонд проверяет эти документы и принимает решение о зачете стажа в двойном размере. Если подтверждающих документов недостаточно, период работы будет учтен в обычном порядке.

Как двойной стаж влияет на пенсию

Двойной учет страхового стажа может помочь украинцам быстрее накопить необходимое количество лет для выхода на пенсию. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

33 года страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет;

23 года для выхода на пенсию в 63 года;

15 лет для выхода на пенсию в 65 лет.

Соответственно, зачет одного года работы как двух может приблизить момент выхода на пенсию для тех граждан, которые имеют на это законное право.

Что еще стоит знать о стаже

Двойной страховой стаж является исключением из общего правила и применяется только в случаях, прямо определенных законодательством. Для большинства украинцев страховой стаж рассчитывается в обычном порядке, а именно по периодам, в течение которых уплачивался единый социальный взнос.