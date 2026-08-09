Кому рік роботи можуть зарахувати як два

Окремі українці можуть отримати подвійний страховий стаж. Це означає, що один рік роботи за певних умов можуть зарахувати як два роки страхового стажу. Таке правило діє лише для визначених законом категорій громадян, нагадали у Пенсійному фонді.

Подвійний облік стажу застосовують як компенсацію за роботу у важких, небезпечних або шкідливих умовах, які можуть негативно впливати на здоров'я та працездатність людини.

Кому зарахують подвійний страховий стаж

Право на такий порядок обчислення стажу мають не всі працівники. Вирішальне значення має не назва професії, а умови, в яких виконувалася робота.

Зокрема, рік роботи можуть зарахувати як два:

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працівникам, зайнятим на підземних роботах у шахтах, рудниках та на будівництві підземних споруд;

людям, які працювали в районах із важкими природно-кліматичними умовами;

окремим медичним працівникам, зокрема тим, хто працював у протитуберкульозних, психіатричних та інфекційних закладах;

військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях або виконували завдання в умовах підвищеного ризику;

працівникам, які працювали під впливом радіації, токсичних речовин, підвищеного шуму, вібрації чи інших шкідливих виробничих факторів, а також учасникам ліквідації наслідків аварій і катастроф.

Попри це, подвійний стаж не нараховують автоматично лише через професію. Необхідно, щоб робота відповідала умовам, визначеним законодавством.

Як підтвердити право на подвійний стаж

Щоб Пенсійний фонд зарахував страховий стаж із підвищувальним коефіцієнтом, необхідно документально підтвердити право на нього.

Зауважте! Для цього враховують записи у трудовій книжці, довідки роботодавця, архівні документи та інші підтвердження, передбачені законодавством.

Саме Пенсійний фонд перевіряє ці документи та ухвалює рішення щодо зарахування стажу в подвійному розмірі. Якщо підтверджувальних документів недостатньо, період роботи врахують у звичайному порядку.

Як подвійний стаж впливає на пенсію

Подвійний облік страхового стажу може допомогти українцям швидше накопичити необхідну кількість років для виходу на пенсію. У 2026 році для призначення пенсії за віком потрібно мати:

33 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років;

23 роки для виходу у 63 роки;

15 років для виходу у 65 років.

Відповідно до цього, зарахування одного року роботи як двох може наблизити момент виходу на пенсію для тих громадян, які мають на це законне право.

Що ще варто знати про стаж

Подвійний страховий стаж є винятком із загального правила і застосовується лише у випадках, прямо визначених законодавством. Для більшості українців страховий стаж обчислюють у звичайному порядку, а саме за періодами, протягом яких сплачувався єдиний соціальний внесок.