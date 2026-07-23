Основные задачи госбюджета

В первую очередь свои предложения по основным параметрам будущего госбюджета должны представить министерства, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Правительство ожидает, что ведомства проведут плодотворную работу и представят свои предложения не позднее 31 июля.

По словам главы правительства, государственный бюджет на 2027 год должен формироваться в соответствии с тремя главными задачами страны:

укрепление обороноспособности;

обеспечение финансовой устойчивости;

и продуманной социальной политики.

Задача правительства – представить проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября,

– подчеркнул Корецкий.

Сроки подготовки госбюджета

В настоящее время Министерство финансов продолжает работать над проектом закона о госбюджете на следующий год в соответствии с графиком, определенным Бюджетным кодексом.

Ведомство доводит до сведения главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы расходов и кредитования из государственного бюджета.

Времени на подготовку не так много:

в августе главные распорядители должны подать свои бюджетные запросы, после чего Минфин проведет с ними консультации и обсудит запланированные расходы;

до 8 сентября министерство должно передать законопроект на рассмотрение Кабинета Министров;

до 15 сентября проект госбюджета-2027, одобренный правительством, должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Фото: Путь к утверждению закона о госбюджете / Министерство финансов

Напомним, 17 июня правительство уже приняло Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая определяет основы бюджетной политики государства на следующие три года. После чего документ был представлен на рассмотрение Верховной Рады.