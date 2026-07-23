Головні завдання держбюджету

Першочергово свої пропозиції щодо основних параметрів майбутнього держбюджету мають представити міністерства, розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Уряд очікує, що відомства попрацюють плідно і подадуть напрацювання не пізніше 31 липня.

За словами очільника уряду, державний бюджет на 2027 рік має формуватися відповідно до трьох головних завдань країни:

зміцнення обороноздатності;

забезпечення фінансової стійкості;

та продуманої соціальної політики.

Завдання уряду – подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк до 15 вересня,

– наголосив Корецький.

Терміни підготовки держбюджету

Наразі Міністерство фінансів продовжує працювати над проєктом закону про держбюджет на наступний рік відповідно до графіка, визначеного Бюджетним кодексом.

Відомство доводить до головних розпорядників бюджетних коштів граничні обсяги видатків і кредитування з державного бюджету.

Часу для підготовки небагато:

у серпні головні розпорядники мають подати свої бюджетні запити, після чого Мінфін проведе з ними консультації та обговорить заплановані видатки;

до 8 вересня міністерство повинне передати законопроєкт на розгляд Кабінету Міністрів;

до 15 вересня проєкт держбюджету-2027, схвалений урядом, мають подати на розгляд Верховної Ради.

Фото: Шлях до затвердження закону про держбюджет / Міністерство фінансів

Нагадаємо, 17 червня уряд вже ухвалив Бюджетну декларацію на 2027 – 2029 роки, яка визначає засади бюджетної політики держави на наступні три роки. Після чого документ представили на розгляд Верховної Ради.