Света стало больше: уменьшатся ли графики отключений в Украине

Со вчера, 26 ноября, общее время отключений света в большинстве регионов страны уменьшилось. Это если сравнивать 26 число с предыдущими днями.

Уменьшатся ли ограничения света в Украине?

В частности это возможно благодаря работе энергетиков, передает 24 Канал со ссылкой на председателя Правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона "Единые новости".

Как рассказал Зайченко, сразу после отбоя воздушной тревоги происходит выявление повреждений, собирается материалы механизма и идет восстановление поврежденного оборудования.

Именно поэтому сейчас есть возможность запитать больше потребителей. И с каждым днем эта возможность растет.

Также глава Укрэнерго отметил: очень большой плюс – это то, что накоплено с помощью партнеров, в частности есть много оборудования на складах, что позволяет устранять повреждения.

Важно! Виталий Зайченко заявил: если с сегодняшнего дня ударов по энергосистеме не будет, то энергетики достаточно быстро "справятся со своей задачей, и свет будет". Однако условия не идеальные, война продолжается, но Укрэнерго все равно пытается сделать так, чтобы света было как можно больше.

Почему графики отключений света меняются в течение суток?

Напомним, что графики отключений света могут также меняться и в течение дня. Причины сообщили в ДТЭК.

Оператор системы передачи следит за балансом между потреблением электроэнергии, уровнем генерации и возможностью ее передавать. И для поддержания этого баланса принимает соответствующие решения,

– говорится в сообщении.

Есть несколько факторов, влияющих на ситуацию в энергосистеме:

погода; утренние и вечерние пики нагрузки; системные аварии; повреждения энергообъектов в результате обстрелов.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме, особенно после массированных атак, меняется динамично, что требует от Укрэнерго действовать оперативно.

Возможен ли в Украине блэкаут?