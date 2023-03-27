До полномасштабной войны доля гривневых депозитов составила 46%. Однако сейчас она упала до 30%. Из-за хранения сбережений на текущих счетах средства перестают работать на экономику страны и составляют риски.

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Риск состоит в том, что деньги могут в любое время резко вывести из банковской системы.

Почему украинцы "боятся" депозитов

Главной причиной того, что доля гривневых депозитов остается низкой, является страх клиентов из-за возможного закрытия банков. Кроме того, ставки по срочным гривневым депозитам остаются низкими, а курс гривны из-за нестабильности может существенно снижаться.

Еще до полномасштабной войны украинцам было выгоднее разместить гривну на депозите, а не покупать валюту: ставки на валютных депозитах были низкими и не было гарантий возврата средств в случае закрытия банка.

Однако еще в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий на время военного положения и в течение трех месяцев после него возврат всей суммы денег в случае закрытия банка.

Что планирует НБУ

Для того чтобы мотивировать украинцев, с 7 апреля регулятор хочет ввести временные депозитные сертификаты по ставке 25%. Банки смогут получать на этом прибыль и поэтому теоретически будут заинтересованы в том, чтобы привлекать деньги из рынка;

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