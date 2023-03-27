До повномасштабної війни частка гривневих депозитів становила 46%. Однак зараз вона впала до 30%. Через зберігання заощаджень на поточних рахунках, кошти перестають працювати на економіку країни й становлять ризики.
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Чому українці "бояться" депозитів
Головною причиною того, що частка гривневих депозитів залишається низькою є страх клієнтів через можливе закриття банків. Крім того, ставки за терміновими гривневими депозитами залишаються низькими, а курс гривні через нестабільність може суттєво знижуватися.
Однак ще у квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує на час воєнного стану та протягом трьох місяців після нього повернення усієї суми грошей у разі закриття банку.
Що планує НБУ
- Для того, щоб заохотити українців, з 7 квітня регулятор хоче запровадити тимчасові депозитні сертифікати за ставкою 25%. Банки матимуть змогу отримувати на цьому прибуток і тому теоретично будуть зацікавлені в тому, щоб залучати гроші з ринку;
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- Будуть запроваджені пільгові нормативи формування банками обов'язкових резервів на термінові кошти на рахунках клієнтів (0% для фізосіб у гривні. Це хочуть зробити з 11 травня;
- Розміщуючи гроші у банках, українці можуть допомагати власній економіці.