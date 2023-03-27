До повномасштабної війни частка гривневих депозитів становила 46%. Однак зараз вона впала до 30%. Через зберігання заощаджень на поточних рахунках, кошти перестають працювати на економіку країни й становлять ризики.

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Ризик полягає у тому, що гроші можуть у будь-який час різко вивести із банківської системи.

Чому українці "бояться" депозитів

Головною причиною того, що частка гривневих депозитів залишається низькою є страх клієнтів через можливе закриття банків. Крім того, ставки за терміновими гривневими депозитами залишаються низькими, а курс гривні через нестабільність може суттєво знижуватися.

Ще до повномасштабної війни українцям було вигідніше розмістити гривню на депозиті, а не купувати валюту: ставки на валютних депозитах були низькими й не було гарантій повернення коштів у разі закриття банку.

Однак ще у квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує на час воєнного стану та протягом трьох місяців після нього повернення усієї суми грошей у разі закриття банку.

Що планує НБУ

Для того, щоб заохотити українців, з 7 квітня регулятор хоче запровадити тимчасові депозитні сертифікати за ставкою 25%. Банки матимуть змогу отримувати на цьому прибуток і тому теоретично будуть зацікавлені в тому, щоб залучати гроші з ринку;

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