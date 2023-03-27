Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 27 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,10 гривні (без змін проти 24 березня), а купити за 38,55 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,06 гривні (-14 копійок), а продають – за 38,42 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.

(-14 копійок), а продають – за (-10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,85 гривні (-30 копійок), а продаж – 41,27 гривні (-30 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,25 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,40 гривні (-6 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-6 копійок). Євро купують по 41 гривня (-17 копійок), а продають за 41,20 гривні (-27 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня: курс долара перебуватиме на рівні 37,8 – 38,8 гривні, а євро – 40 – 41 гривні.

Також банкір, у коментарі 24 Каналу додав, що в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються.