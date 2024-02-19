Насколько выросло количество гривневых депозитов

В НБУ подсчитали, что за 2023 год количество гривневых депозитов выросло на 20,5%. В 2024 году эта тенденция продолжается.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Весь год продолжался рост гривневых средств физических лиц на счетах банков: на 7,3% за квартал и на 20,5% за год. Годовой темп прироста розничных срочных депозитов стал рекордным за более чем десятилетие – 37,2%.

Пышный отмечает, что в начале 2024 года произошел сезонный отток средств. Однако в феврале ситуация нормализовалась.

Отмечу, что уровень долларизации депозитов снижался шестой квартал подряд (до 31,5%) за счет активного прироста гривневых средств,

– уточняет банкир

Как изменились ставки по депозитам

Несмотря на инфляцию, ставки по гривневым депозитам позволяют сохранять вложения в национальной валюте от обесценивания. Пышный отметил, что кредитоспособный спрос растет, а банки, в свою очередь, имеют возможность его удовлетворить.

Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса снизились за год на 2,3 процентных пункта (до 17,7% годовых). Заметно – по кредитам МСП. Подобная динамика наблюдалась и по кредитам физлицам – стоимость по новым соглашениям снизилась на 2,5 процентных пункта. за год,

– рассказал банкир

Объемы гривневых кредитов МСП росли значительными темпами. Сейчас их доля в кредитном портфеле бизнеса в национальной валюте составляет 57%.