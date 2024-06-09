Кто должен проходить идентификацию

Идентификацию должны проходить все пенсионеры, которые получили статус ВПО до 24 февраля 2022 года. Такие лица могут сделать это и сейчас, несмотря на завершение установленных сроков.

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Процедуру можно пройти:

процедура идентификации осуществляется в отделении ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в личном кабинете веб-портала Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Пенсионер может пройти идентификацию в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.

Почему не выплачивают пенсии

Если лицо не пройдет процесс идентификации, ее выплаты будут временно заморожены до подтверждения личности. Это означает, что пенсия будет продолжать накапливаться, но не будет поступать на счет получателя. Эта мера принимается с целью проверки законного получателя средств и предотвращения несанкционированного доступа к ним потенциальных мошенников.

Если пенсионер из числа ВПЛ прошел физическую идентификацию в банке, финансирование выплаты будет возобновлено в ближайший период, после поступления от учреждения банка в Пенсионный фонд Украины информации об установлении личности,

– говорится в сообщении ПФУ

Обратите внимание! Не нужно обращаться в ПФУ с заявлением о возобновлении выплат после прохождения идентификации.