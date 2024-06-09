Хто має проходити ідентифікацію

Ідентифікацію мають проходити усі пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Такі особи можуть зробити це і зараз, попри завершення встановлених термінів.

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Процедуру можна пройти:

процедура ідентифікації здійснюється у відділенні ПФУ;

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у особистому кабінеті вебпорталу Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Пенсіонер може пройти ідентифікацію у дипломатичній установі України за кордоном.

Чому не виплачують пенсії

Якщо особа не пройде процес ідентифікації, її виплати будуть тимчасово заморожені до підтвердження особи. Це означає, що пенсія продовжуватиме накопичуватися, але не надходитиме на рахунок одержувача. Цей захід вживається з метою перевірки законного одержувача коштів та запобігання несанкціонованому доступу до них потенційних шахраїв.

Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов фізичну ідентифікацію в банку, фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження від установи банку до Пенсійного фонду України інформації про встановлення особи,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Зауважте! Не потрібно звертатись до ПФУ із заявою про поновлення виплат після проходження ідентифікації.