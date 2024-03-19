Ежегодно с 1 марта государством предусмотрен перерасчет выплат для получателей ежемесячных страховых выплат. То есть для тех, кто получил увечье или имеет тяжелую болезнь в результате профессиональной деятельности.

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В частности, это касается и страховых выплат в случае смерти пострадавшего в результате несчастного случая на производстве. Соответственно, их тогда получают те граждане, которые имеют право на эти средства согласно законодательству Украины.

При этом, при перечислении во внимание принимают следующие факторы:

рост цен на потребительские товары;

сумма средней зарплаты в Украине.

Какой коэффициент перечисления

В ПФУ сообщили, что коэффициент нынешней индексации – 1,0796. А также, при перерасчете, во внимание берется установленная минимальная заработная плата. Сейчас ее размер составляет 7 100 гривен.

️Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальные заработные платы: 7 100 гривен × 4 = 28 400 гривен,

– сообщают в ПФУ.

Таким образом, минимальная сумма роста выплат составит – 100 гривен. А максимальный размер перечисления достиг 1 500 гривен.

Кто имеет право на дополнительную помощь

В ПФУ сообщили, что пенсионерам, в частности ВПО, проживающих на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях – предоставляют денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Обратите внимание! Перечень таких пенсионеров формируют в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных ПФУ, то есть эти выплаты осуществляют без обращения лица в ВПП или ПФУ.

Следовательно, право на такую помощь имеют лица, которые: