Какие еще выплаты пересчитают
Ежегодно с 1 марта государством предусмотрен перерасчет выплат для получателей ежемесячных страховых выплат. То есть для тех, кто получил увечье или имеет тяжелую болезнь в результате профессиональной деятельности.
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В частности, это касается и страховых выплат в случае смерти пострадавшего в результате несчастного случая на производстве. Соответственно, их тогда получают те граждане, которые имеют право на эти средства согласно законодательству Украины.
При этом, при перечислении во внимание принимают следующие факторы:
- рост цен на потребительские товары;
- сумма средней зарплаты в Украине.
Какой коэффициент перечисления
В ПФУ сообщили, что коэффициент нынешней индексации – 1,0796. А также, при перерасчете, во внимание берется установленная минимальная заработная плата. Сейчас ее размер составляет 7 100 гривен.
️Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальные заработные платы: 7 100 гривен × 4 = 28 400 гривен,
– сообщают в ПФУ.
Таким образом, минимальная сумма роста выплат составит – 100 гривен. А максимальный размер перечисления достиг 1 500 гривен.
Кто имеет право на дополнительную помощь
В ПФУ сообщили, что пенсионерам, в частности ВПО, проживающих на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях – предоставляют денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.
Следовательно, право на такую помощь имеют лица, которые:
- получают пенсию в размере менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и так далее);
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.