Щороку з 1 березня державою передбачений перерахунок виплат для отримувачів щомісячних страхових виплат. Тобто для тих, хто набув каліцтво чи має тяжку хворобу внаслідок професійної діяльності.

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Зокрема, це стосується й страхових виплат у випадку смерті постраждалого внаслідок нещасного випадку на виробництві. Відповідно, їх тоді отримують ті громадяни, які мають право на ці кошти згідно із законодавством України.

При цьому, під час перерахування до уваги беруть такі фактори:

зростання цін на споживчі товари;

сума середньої зарплати в Україні.

Який коефіцієнт перерахування

У ПФУ повідомили, що коефіцієнт теперішньої індексації – 1,0796. А також, при перерахунку, до уваги береться встановлена мінімальна заробітна плата. Нині її розмір складає 7 100 гривень.

️Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати: 7 100 гривень × 4 = 28 400 гривень,

– повідомляють у ПФУ.

Таким чином, мінімальна сума зростання виплат становитиме – 100 гривень. А максимальний розмір перерахування сягнув 1 500 гривень.

Хто має право на додаткову допомогу

У ПФУ повідомили, що пенсіонерам, зокрема ВПО, що проживають на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях – надають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Зауважте! Перелік таких пенсіонерів формують відповідно до інформації, що міститься в базах даних ПФУ, тобто ці виплати здійснюють без звернення особи до ВПП або ПФУ.

Відтак, право на таку допомогу мають особи, які: