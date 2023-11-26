Экономист Олег Устенко рассказал в эфире телемарафона, что ситуация складывается нервная. По его словам, в Украине дефицит ориентировочно 30% нашего валового внутреннего продукта, пишет 24 Канал.

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Стоит ли переживать из-за инфляции

Я думаю, все, что касается инфляции, такого уровня дефицит, который есть в Украине (а это примерно около 30% нашего валового внутреннего продукта) – ты не можешь его перекрывать просто за счет печати средств. И это понимают и в Национальном банке, и Национальном банке никогда бы на это не пошли... Я уверен с высокой долей вероятности, что этот механизм не будет применен в Украине…

– заявил экономист.

По его словам, это невозможно. В то же время у нас есть союзники и партнеры, которые много раз заявляли по поводу поддержки по всем направлениям, в том числе – по финансовом.

"Так, это нервная такая ситуация, но уверен, что она будет тем или иным образом решена", – сказал советник Владимира Зеленского.

Каким будет курс валют в следующем месяце

Начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой рассказал, что валюта может как расти, так и снижаться в цене, однако такие изменения не будут резкими.

Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на "более широком" равны 36 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи также будет в ноябрьских пределах – не более 0,1 гривны,

– заявил Лесовой.

По прогнозам эксперта, курс доллара будет на уровне 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен. Подробнее о курсе валют – читайте здесь.