Економіст Олег Устенко розповів у ефірі телемарафону, що ситуація складається нервова. За його словами, в Україні дефіцит орієнтовно 30% нашого валового внутрішнього продукту, пише 24 Канал.

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Чи варто перейматись через інфляцію

Я думаю, все, що стосується інфляції, то такого рівня дефіцит, який є в Україні (а це приблизно близько 30% нашого валового внутрішнього продукту) – ти не можеш його перекривати просто коштом друку коштів. І це розуміють і в Національному банку, і Національний банк ніколи б на це не пішов... Я впевнений з високою долею вірогідності, що цей механізм не буде застосовано в Україні…

– заявив економіст.

За його словами, це неможливо. Водночас у нас є союзники та партнери, які багато разів заявляли з приводу підтримки по всіх напрямках, в тому числі – щодо фінансів.

"Так, це нервова така ситуація, але впевнений, що вона буде тим чи іншим чином вирішена", – сказав радник Володимира Зеленського.

Яким буде курс валют наступного місяця

Начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лєсовий розповів, що валюта може, як зростати, так і зменшуватися в ціні, однак такі зміни не будуть різкими.

Можна припустити, що у грудні курсові межі на міжбанку будуть на "ширшому" рівні 36 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро, а поточні коливання не перевищать 0,2 гривні. Різниця між курсами покупки та продажу також буде в листопадових межах – не більше 0,1 гривні,

– заявив Лєсовий.

За прогнозами експерта, курс долара буде на рівні 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень. Детальніше про курс валют – читайте тут.