Зачем планируют деноминацию?

Чиновники поддержали этот законопроект, чтобы уменьшить психологическое давление, вызванное девальвацией валюты, и провести ряд важных реформ. Об этом заявила представительница правительства Фатема Мохеджерани, сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.

Смотрите также Иран возмущен из-за неблагодарного поведения России, – CNN

Из-за инфляции национальная валюта практически ничего не стоила,

– объяснила Мохеджерани.

Однако только решения правительства для деноминации риала недостаточно. Проект реформы денег должны поддержать:

депутаты меджлиса, то есть парламента Ирана;

члены Совета стражей революции.

Поэтому пока неизвестно, когда денежную реформу удастся воплотить в жизнь.

Что известно о деноминации валюты? Деноминация валюты – это официальное уменьшение номинальной стоимости денежных знаков путем “отсечения” определенного количества нулей. При этом старые деньги обменивают на новые по фиксированному курсу.

Что предусматривает денежная реформа?

Ранее проект деноминации иранского риала одобрил экономический комитет парламента. По словам его председателя Шамседдина Хоссейни, после реформы валюта сохранит свое название.

Однако один новый риал будет равен 10 000 нынешних риалов.

Также в обращение хотят ввести новую монету – геран. Один новый риал будет равен 100 геранам.

Как отметили в экономическом комитете, денежная реформа должна упростить финансовые расчеты и сократить расходы на печать банкнот.

Стоит знать! Денежные реформы в Иране не проводились с 1990-х годов. Однако из-за международных санкций страна подверглась изоляции от мировой банковской системы, а национальная валюта обесценилась.