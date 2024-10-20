О чем надо знать всем пенсионерам

Некоторые пенсионеры могут потерять до 20% своей пенсии, если продолжают работать, но не сообщили об этом Пенсионный фонд, напоминают в ПФУ.

Читайте также: Как вы можете увеличить свою пенсию почти на 1000 гривен

Дело в том, что лицо имеет только 10 дней, чтобы сообщить об изменениях, такие как трудоустройство и не только. В частности, Пенсионный фонд нужно информировать и об увольнении с работы, ведь это может привести к увеличению пенсии благодаря начислению дополнительных выплат.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

В частности, Пенсионный фонд нужно информировать и об увольнении с работы, ведь это может привести к увеличению пенсии благодаря начислению дополнительных выплат.