О чем надо знать всем пенсионерам
Некоторые пенсионеры могут потерять до 20% своей пенсии, если продолжают работать, но не сообщили об этом Пенсионный фонд, напоминают в ПФУ.
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Дело в том, что лицо имеет только 10 дней, чтобы сообщить об изменениях, такие как трудоустройство и не только. В частности, Пенсионный фонд нужно информировать и об увольнении с работы, ведь это может привести к увеличению пенсии благодаря начислению дополнительных выплат.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,
– говорится в сообщении Пенсионного фонда.
В частности, Пенсионный фонд нужно информировать и об увольнении с работы, ведь это может привести к увеличению пенсии благодаря начислению дополнительных выплат.
Как осуществляется компенсация избыточных выплат
Компенсация расходов Пенсионному фонду может осуществляться двумя способами: или пенсионер добровольно возвращает лишние средства, или ПФУ удерживает до 20% от пенсии ежемесячно, пока не будет компенсирована вся излишне выплаченная сумма.