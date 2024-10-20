Про що треба знати усім пенсіонерам

Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% своєї пенсії, якщо продовжують працювати, але не повідомили про це Пенсійний фонд, нагадують у ПФУ.

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Річ у тім, що особа має лише 10 днів, щоб повідомити про зміни, такі як працевлаштування і не тільки. Зокрема, Пенсійний фонд потрібно інформувати і про звільнення з роботи, адже це може призвести до збільшення пенсії завдяки нарахуванню додаткових виплат.

Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Зокрема, Пенсійний фонд потрібно інформувати і про звільнення з роботи, адже це може призвести до збільшення пенсії завдяки нарахуванню додаткових виплат.